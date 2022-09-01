Енергоатом: місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС
Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) сьогодні, 1 вересня, прибула на Запорізьку АЕС.
Про це повідомляє Енергоатом.
Інших деталей у відомстві поки не надають.
Доповнено. МАГАТЕ офіційно повідомило про прибуття своєї місії на Запорізьку АЕС.
"Місія МАГАТЕ з підтримки та сприяння на Запоріжжі (ISAMZ) на чолі з генеральним директором Рафаелем Гроссі щойно прибула на Запорізьку атомну електростанцію для проведення необхідної діяльності в галузі ядерної безпеки та гарантій", - повідомили в організації у Twitter.
Нагадаємо, сьогодні вранці місія МАГАТЕ вирушила із Запоріжжя до ЗАЕС у тимчасово окупованому Росією Енергодарі.
Російські війська обстрілювали маршрут, яким мала слідувати місія, а також Енергодар. Так, унаслідок обстрілів сьогодні вранці відключився працюючий 5-й енергоблок ЗАЕС.