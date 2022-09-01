Енергоатом: місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) сьогодні, 1 вересня, прибула на Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє Енергоатом﻿.

Інших деталей у відомстві поки не надають.

Місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС. Відео РИА Новости pic.twitter.com/QF4f6rf7d1 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 1, 2022

Доповнено. МАГАТЕ офіційно повідомило﻿ про прибуття своєї місії на Запорізьку АЕС.

"Місія МАГАТЕ з підтримки та сприяння на Запоріжжі (ISAMZ) на чолі з генеральним директором Рафаелем Гроссі щойно прибула на Запорізьку атомну електростанцію для проведення необхідної діяльності в галузі ядерної безпеки та гарантій" , - повідомили в організації у Twitter.

Нагадаємо, сьогодні вранці місія МАГАТЕ вирушила із Запоріжжя до ЗАЕС у тимчасово окупованому Росією Енергодарі.

Російські війська обстрілювали маршрут, яким мала слідувати місія, а також Енергодар. Так, унаслідок обстрілів сьогодні вранці відключився працюючий 5-й енергоблок ЗАЕС.