Червоний Хрест вже місяць не може потрапити на місце теракту в Оленівці

Міжнародний комітет Червоного Хреста вже місяць не може отримати доступ до місця загибелі українських захисників у слідчому ізоляторі в тимчасово окупованій Оленівці на Донеччині, проте намагається туди потрапити. Про це заявив генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні на прес-конференції у Києві, повідомляє УНН.

"Уже минув місяць з моменту нападу на Оленівський ізолятор. Всупереч активним конфіденційним перемовинам, нам не було надано доступу до військовополонених, які постраждали від нападу. Ми також не маємо гарантій безпеки, необхідних для здійснення цього відвідування. Ми докладаємо великих зусиль, щоб це змінити" , – заявив Мардіні.

Він додав, що розуміє, що в суспільства виникає питання щодо ролі МКЧХ в Україні, і вважає за потрібне пояснити, що відомство "може та чого не може як організація". Зокрема, гендиректор МКЧХ зауважив, що організація не може нікого примусити до виконання норм Третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими у цьому чи будь-якому іншому збройному конфлікті.

"За це відповідають сторони, особливо в умовах міжнародного збройного конфлікту. Подобається їм це чи ні, на воюючі сторони покладено обов'язок виконувати норми, з якими вони погодилися. МКЧХ, як гуманітарна організація, не в змозі примусити до дії уряди чи збройні сили. Ми не маємо зброї. Ми не політики" , - зазначив генеральний директор МКЧХ.

Як зазначили у міноборони РФ, Росія погодилася запросити експертів ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста до колонії на місце загибелі українських військовополонених. При цьому повідомляли, що окупанти не пустили представників МКЧХ до військовополонених в Оленівці.

Згодом речник МКЧХ Олександр Власенко у коментарі Суспільному зазначав, що співробітники МКЧХ двічі були в Оленівці після того, як туди перемістили військовополонених: "буквально через 2-3 дні після їхнього перевезення". Однак вони не мали змоги поспілкуватися з ними віч-на-віч.

Водночас МКЧХ намагається отримати доступ до полонених, яких все ще там утримують, а також до тіл їхніх загиблих побратимів.

За даними ГУР Міноборони, 28 липня на території колишньої виправної колонії №120 в місті Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених, стався потужний вибух. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де перебували полонені українці.

Вибухи відбулися на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з "Азовсталі". Обладнання будівлі закінчилось 2 дні до цього, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.