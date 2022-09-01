Кулеба прокоментував візові обмеження ЄС для росіян
Глава МЗС України Дмитро Кулеба позитивно оцінив рішення ради міністрів закордонних справ ЄС 31 серпня щодо зміни візової політики стосовно громадян Росії, повідомляє Європейська правда.
Про це Кулеба сказав у четвер на пресконференції у Києві.
"Це рішення потрібно розглядати в динаміці. Зранку, на початку дискусії міністрів ЄС, базове рішення полягало лише у призупиненні дії угоди про спрощену видачу віз громадянам РФ. Але в результаті непростих дискусій… в результаті обміну думками між міністрами закордонних справ ЄС і мною була створена невеличка робоча група, яка суттєво доопрацювала це рішення. Зрештою, вчора було досягнуто політичну домовленість про зміни у візовій політиці ЄС щодо Росії", - сказав Дмитро Кулеба.
Він зазначив, що йдеться не лише про зупинення дії угоди, а про низку інших вагомих кроків.
"У разі, якщо вчорашнє рішення буде належними чином добросовісно імплементоване усіма державам-членами ЄС, то це рішення буде максимально наближеним до того, що хотіла Україна", - зазначив міністр.
За його словами, на зустрічі відбувся також важливий перелам у сприйнятті Євросоюзом російської агресії.
"Найважливіший перелам, який відбувся вчора, полягає у тому, що аргумент про те, що це війна Путіна, а всі інші невинні, залишився в минулому. Це дуже важливо. Тому що тепер, не маючи цього бар’єру у сприйнятті російської агресії, ми зможемо ухвалювати набагато потужніші рішення", - додав Кулеба.
31 серпня Євросоюз вирішив повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ.
У вівторок міністри закордонних справ ЄС на засіданні у Празі також доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян.
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що зупинка дії угоди суттєво зменшить кількість нових віз, які росіянам видають держави-члени ЄС, та запобігатиме "візовому шопінгу" росіян.
У МЗС Росії назвали рішення ЄС призупинити угоду про спрощений візовий режим "пострілом собі в ногу" та пообіцяли не залишати його без наслідків.