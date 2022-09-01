Державний Ощадбанк зіштовхнувся із масштабним збоєм у роботі своїх сервісів, повідомляє Новое время.

Державний Ощадбанк зіткнувся з масштабним збоєм, через який спостерігалися проблеми в роботі додатку, онлайн-банкінгу та термінали для оплати.

На збої роботи користувачі масово скаржилися на сторінці банку Facebook.

Зокрема, клієнти скаржилися на те, що платежі з картки на картку не проходять, а додаток банку не працює.﻿

Як пише Економічна правда, деякі роздрібні мережі також зіштовхнулися із проблемами у роботі терміналів.

Співробітниця держбанку у коментарях на сторінці Ощаду повідомила, що «всі послуги, крім додатків, вже відновлені». За її словами, додаток відновить роботу найближчим часом.

Причиною проблем із зазначеними сервісами назвали "технічний збій".

Нагадаємо, що за підсумками чистий збиток державного Ощадбанку становив 4,03 млрд грн.