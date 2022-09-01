NYT: США обмежили продаж високотехнологічних чіпів в Китай та РФ

Адміністрація президента США Джо Байдена ввела нові обмеження на продаж деяких складних комп’ютерних чіпів Китаю та Росії, аби усунути ризик використання їх у воєнних цілях, повідомляє Економічна правда.

Про це пише The New York Times.

Нові обмеження стосуються високоякісних моделей чіпів, відомих як графічні процесори, або GPU, які продаються компаніями Кремнієвої долини Nvidia та Advanced Micro Devices.

Такі продукти спочатку були розроблені для рендерингу зображень у відеоіграх, але в останнє десятиліття широко застосовувалися в найбільших суперкомп’ютерах, які використовуються вченими та інтернет-компаніями для розпізнавання мови та об’єктів на фотографіях.

Суперкомп’ютери використовуються в програмах, які включають розробку зброї та збір розвідданих. Крім цього, деякі великі системи в Китаї були пов’язані зі спостереженням за мусульманськими меншинами країни.

Також ці технології все частіше використовується для таких цілей, як ідентифікація облич у відеозображеннях.

Компанії Nvidia та AMD визнали нові обмеження у своїх заявах.

Найбільший виробник графічних процесорів Nvidia заявив, що федеральний уряд тепер вимагатиме від компанії отримання експортних ліцензій на продаж двох високоякісних чіпів, які використовуються з серверними системами в центрах обробки даних.

Уряд заявив, що нова вимога буде усунути ризик того, що ці продукти можуть бути використані або перенаправлені для військового використання в Китаї та Росії.

AMD заявила, що ці заходи вплинули на продажі одного з її висококласних графічних процесорів у Китаї та Росії. У компанії заявили, що не вірять, що обмеження матимуть істотний вплив на її бізнес.

У свою чергу Міністерство торгівлі Китаю звинуватило США у "зловживанні заходами експортного контролю для обмеження експорту товарів, повʼязаних із напівпровідниками".

У NYT відзначають, що ці обмеження є частиною холодної війни між Китаєм та США за першість у передових технологіях.

Раніше адміністрація Байдена, спираючись на обмеження, запроваджені за часів колишнього президента Дональда Трампа, ухвалила заходи, спрямовані на обмеження доступу таких компаній, як китайська Huawei, до передових чіпів і іноземного виробництва напівпровідників. Китай розробив багато чіпів самостійно, але загалом покладається на заводи в Тайвані для виробництва найдосконаліших моделей.