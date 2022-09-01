Лукашенко підтримує вторгнення РФ в Україну, але брати участь у війні не хоче

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що повністю підтримує російське вторгнення в Україну, але нібито братиме участь у бойових діях лише у разі нападу на Білорусь, повідомляє Новое время.

Про це він заявив під час відкритого уроку у Мінську "Історична пам'ять - дорога в майбутнє".

Диктатор переконаний, що так звана «демілітаризація» України, мала відбутися, щоб «НАТівці не розмістили найсучасніше ракетне озброєння» і ядерну зброю на українській території.

"Нам би від цього було легше? Ні. Тому ми в цьому плані абсолютно підтримуємо Росію" , - заявив Лукашенко.

Він додав, що проти участі Білорусі у війні Росії проти України, але візьме в ній участь, якщо білоруські кордони будуть піддані нападу з боку інших держав.

Лукашенко також повторив свої заяви про те, що на Білорусь готувався напад із чотирьох точок, а Росія вторглася в Київську область і займалася мародерством, вбивствами цивільними та іншими воєнними злочинами нібито в якості "превентивного удару".

"Я показував, де на півдні Білорусі було встановлено чотири комплекси цієї зброї, які готові були завдати удару на півдні нашої країни. Частково, бо там ще були не виведені після навчань російські війська, та й нас треба було втягнути в цю війну. Але за 30 хвилин до оголошення спеціальної військової операції президентом Росії ми придушили ці точки" , - сказав білоруський диктатор.

Раніше в Генштабі заявили, що військові в Білорусі готуються до проведення навчань, на яких з великою ймовірністю буде проведено тренування із захоплення Волинської, Рівненської та Житомирської областей.