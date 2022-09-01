Bloomberg: Росія придбає валюти дружніх країн на $70 млрд

Влада РФ розглядає план купівлі цього року $70 млрд у юанях та інших валютах «дружніх» країн, щоб уповільнити зростання курсу рубля, повідомляє Новое время.

Про це пише Bloomberg.

Далі Росія планує витратити ці кошти, а також наявні резерви в юанях на інвестиції в економіку.

Ця ініціатива є одним із цілого ряду заходів, які означають фактичну відмову від більш ніж десятирічної економічної політики, заснованої на накопиченні заощаджень у доларах та євро.

Як зазначає агентство, Кремль переглядає свою стратегію в умовах масштабних санкцій, запроваджених США та їхніми союзниками після вторгнення РФ до України.

Зазначається, що цей план отримав початкову підтримку на спеціальній «стратегічній» нараді щодо планування 30 серпня. У нараді брали участь вищі посадові особи уряду та центрального банку РФ, включаючи Ельвіру Набіулліну.

Раніше повідомлялося, що долар піднявся до 20-річника максимуму до інших основних валют, оскільки глава Федрезерву США Джером Пауелл дав зрозуміти, що відсоткові ставки залишатимуться на вищому рівні.