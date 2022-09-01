Енергоатом: на ЗАЕС залишилося п'ять представників місії МАГАТЕ

На ЗАЕС залишилося п’ять представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому в Telegram.

Вони підтвердили, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі покинув станцію і разом із ним поїхала більшість членів делегації.

За їхніми даними, на ЗАЕС залишилося п’ять членів місії. Вони розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції.

Очікується, що вони будуть на Запорізькій АЕС до 3 вересня.

1 вересня делегація МАГАТЕ із 14 експертів побувала на Запорізькій АЕС у тимчасово захопленому Енергодарі. Експерти провели на території ЗАЕС близько четвертої години.

Російські окупанти захопили найбільшу атомну електростанцію в Європі Запорізьку АЕС ще на початку повномасштабної війни, 4 березня. Працівники станції опинилися у заручниках. На станції перебувають російські військові, а також співробітники Росатому.