Беларускі Гаюн: тренування військової авіації у Білорусі змістилося до кордонів з Україною

Тренувальна зона військової авіації у Білорусі з початку цього тижня змістилася значно ближче до кордонів з Україною, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.

За інформацією моніторингової групи, на початку цього тижня винищувачі з Ліди та Барановичів, а також гелікоптери з Мачулищ почали тренуватися над 230-м загальновійськовим полігоном.

"Однак на цей час схоже, що їхня тренувальна зона змістилася значно ближче до кордону з Україною" , — додали у підсумку.

1 вересня білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що повністю підтримує російське вторгнення в Україну, але нібито братиме участь у бойових діях лише у разі нападу на Білорусь.