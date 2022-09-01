Беларускі Гаюн: тренування військової авіації у Білорусі змістилося до кордонів з Україною
Тренувальна зона військової авіації у Білорусі з початку цього тижня змістилася значно ближче до кордонів з Україною, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.
За інформацією моніторингової групи, на початку цього тижня винищувачі з Ліди та Барановичів, а також гелікоптери з Мачулищ почали тренуватися над 230-м загальновійськовим полігоном.
"Однак на цей час схоже, що їхня тренувальна зона змістилася значно ближче до кордону з Україною", — додали у підсумку.
1 вересня білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що повністю підтримує російське вторгнення в Україну, але нібито братиме участь у бойових діях лише у разі нападу на Білорусь.