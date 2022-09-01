Подоляк прокоментував візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Українська сторона вважає дивним, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС тривав лише дві години, повідомляє Новое время.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що МАГАТЕ має конкретні алгоритми вивчення того, що відбувається на АЕС, чи є там небезпека, а також дослідження стану реактора.

"Тому дивно, що місія тривала дві години. Але МАГАТЕ каже, що там залишаться представники постійно. Але за дві години, тим більше коли біля тебе крутяться росіяни і розповідають де і що прилетіло, то можна було послухати тільки казки у виконанні представника Росатому і не більше" , — зазначив Подоляк.

1 вересня місія МАГАТЕ працювала на Запорізькій АЕС у захопленому Енергодарі. Вранці росіяни обстріляли житлові квартали міста та майданчик станції, звинувативши у цьому Україну. Місія, до якої входять 14 експертів, прибула до Києва 30 серпня.

Російські війська обстрілювали Енергодар із 05:00 1 вересня, повідомив законний мер міста Дмитро Орлов. Близько 09:30 стало відомо, що аварійний захист ЗАЕС через обстріл майданчика станції відключив один із двох працюючих блоків — п'ятий, повідомили в українській компанії Енергоатом.

Найбільшу атомну електростанцію в Європі, Запорізьку АЕС, захопили російські окупанти після боїв в Енергодарі 4 березня. Будівлі ЗАЕС були пошкоджені російським обстрілом у кількох місцях, а працівники станції опинилися в полоні.

Кремль використовує Запорізьку АЕС для прикриття своєї військової техніки, оскільки ЗСУ не можуть відкрити вогонь у відповідь в районі електростанції, а також для тиску на Україну та світ, загрожуючи ядерною катастрофою.

Російські війська облаштували вогневі позиції на ЗАЕС та обстрілюють звідти українські міста. В Енергоатомі повідомляли, що військові РФ розмістили в машинному залі першого енергоблоку Запорізької АЕС щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброєю та вибухівкою. 22 серпня окупанти завезли додаткові БТР та спецвантажівки до ремонтної зони станції. Загалом на території станції дислоковано понад 40 одиниць військової техніки росіян.

Останніми тижнями окупанти неодноразово влаштовували провокації з обстрілами ЗАЕС. В Енергоатому повідомляли, що Росія готується відключити Запорізьку АЕС від енергосистеми України. 25 серпня російські окупанти спровокували перше в історії ЗАЕС тимчасове відключення від енергомережі.

16 серпня голова Запорізької ОВА Олександр Старух закликав жителів тимчасово захопленого Енергодару евакуюватися через обстріл Росією Запорізької атомної електростанції. Він заявив, що у разі аварії доведеться евакуювати близько 400 тисяч людей із двох областей.