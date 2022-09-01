Зеленський провів зустріч з очільником МЗС Данії: про що говорили

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з очільником Міністерства закордонних справ Данії Єппе Кофодом та обговорив відновлення України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні глави держави в Telegram.

Президент у розмові з данським міністром зазначив, що Україна цінує політичну, фінансову та збройову підтримку з боку Данії. Також Зеленський подякував Кофоду за підтримку вимушених переселенців України.

Голова української держави підкреслив, що для України дуже важлива згода Данії взяти участь у відновленні об'єктів інфраструктури в Миколаївській області.

Нагадаємо, у серпні Міноборони Данії оголосило про приєднання до очолюваної Великою Британією ініціативи з навчання українських військових.