Фінляндія надасть Україні додаткову військову допомогу
Фінляндія надасть Україні додаткову військову допомогу на оборону. Уряд країни ухвалив рішення про надання Україні восьмого пакету військової допомоги, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє міноборони Фінляндії.
У відомстві наголосили, що потреба у військовій допомозі залишається високою.
"Оборонна боротьба України продовжується, потреба у допомозі залишається високою. Ми надішлемо новий пакет оборонних матеріалів", — йдеться у повідомленні міністерства.
Жодна додаткова інформація про характер та склад військової допомоги не розкривається, «щоб гарантувати безпечне доставлення допомоги», проте сказано, що в пакеті
"враховано як потреби України, так і становище з ресурсами Сил оборони", - йдеться у повідомленні міністерства.
За даними The Guardian, Фінляндія виділить Україні 8,3 млн євро, а загальний обсяг допомоги Україні становить 92,3 млн євро.
26 серпня прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін закликала запровадити жорсткіші санкції проти країни-агресора РФ.