Фінляндія надасть Україні додаткову військову допомогу на оборону. Уряд країни ухвалив рішення про надання Україні восьмого пакету військової допомоги, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє міноборони Фінляндії.

У відомстві наголосили, що потреба у військовій допомозі залишається високою.

"Оборонна боротьба України продовжується, потреба у допомозі залишається високою. Ми надішлемо новий пакет оборонних матеріалів" , — йдеться у повідомленні міністерства.

Жодна додаткова інформація про характер та склад військової допомоги не розкривається, «щоб гарантувати безпечне доставлення допомоги», проте сказано, що в пакеті

"враховано як потреби України, так і становище з ресурсами Сил оборони" , - йдеться у повідомленні міністерства.

За даними The Guardian, Фінляндія виділить Україні 8,3 млн євро, а загальний обсяг допомоги Україні становить 92,3 млн євро.

26 серпня прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін закликала запровадити жорсткіші санкції проти країни-агресора РФ.