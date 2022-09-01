Андрющенко: у бік Бердянська рухається колона техніки РФ із військовими

У бік тимчасово окупованого Бердянська зі зруйнованого росіянами Маріуполя виїхала колона російської техніки, повідомляє Новое время.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його даними, о 8:30 сім вантажівок, помічених знаком окупантів V, в'їхали до Маріуполя з окупованого Донецька. Потім колона російської техніки зупинилася біля ТЦ Метро у Маріуполі та проїхала у бік Мангуша.

Вже з Мангуша 17 вантажівок із військовими виїхали у напрямку Бердянська, заявив радник мера. Також у місто, за його словами, зафіксовано приїзд командно-штабної машини Р-149БМР або «Кушетка-Б».

Андрющенко пов'язує це з великою концентрацією «топ-мраZоти з Росії».

Раніше повідомлялося, що російські окупанти з середи, 31 серпня, стягують свою військову техніку у бік захопленого Мелітополя.

Також вранці 31 серпня у захопленому Мелітополі помітили рух російської військової техніки у бік Херсона.

Нардеп від Слуги народу Юрій Мисягін заявив, що ЗСУ завдали удару по цій колоні російських загарбників, коли вона йшла через Олешки.