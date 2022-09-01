Гроссі: МАГАТЕ встановить постійну присутність місії на ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який очолив місію на Запорізьку АЕС, заявив, що делегація встановить постійну присутність на тимчасово окупованій станції, повідомляє Новое время.

Про це він повідомив під час відеозвернення у Twitter.

Він повідомив, що завершив перший тур ключовими місцями та делегації багато що ще належить зробити.

"Моя команда залишається, і, що важливіше і що найважливіше, ми встановлюємо нашу постійну присутність з боку МАГАТЕ тут" , - сказав Гроссі.

1 вересня делегація МАГАТЕ із 14 експертів побувала на Запорізькій АЕС у тимчасово захопленому Енергодарі. Експерти провели на території ЗАЕС близько чотирьох годин.

На ЗАЕС залишилися п'ять представників місії, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу.﻿

Російські окупанти захопили найбільшу атомну електростанцію у Європі Запорізьку АЕС ще на початку повномасштабної війни, 4 березня.

Співробітники станції опинилися у заручниках. На станції знаходяться російські військові, а також співробітники Росатому.

Загарбники розмістили на ЗАЕС військову техніку, у тому числі у машинному залі першого енергоблоку. Крім того, окупанти облаштували вогневі позиції на ЗАЕС та обстрілюють звідти українські міста.