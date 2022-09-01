ОВА: в окупованій Херсонській області День знань розпочався під дулами автоматів

На Херсонщині з першого уроку діти, які пішли до захоплених окупантами навчальних закладів, опинилися під російською пропагандою, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Окупанти розпочали освітній процес у захоплених школах Херсонщини. За свідченням очевидців, з першого ж уроку дітям почали промивати мізки російською пропагандою та фейковою історією" , — йдеться у повідомленні.

При цьому бажаючих навчатись за російською програмою — небагато.

Також у школах є озброєна охорона співробітників Росгвардії.

За інформацією місцевого видання Мост, у Херсоні День знань провели під дулами автоматів, окупанти проводять обов'язковий огляд речей людей, які заходили до будівлі школи. Теоретично росгвардійці можуть стати і конвоєм, якщо буде ухвалено рішення про евакуацію дітей, пише видання.