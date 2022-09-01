The Times: на війні в Україні загинув лікар-добровольець із Британії

На війні в Україні загинув лікар-добровольець із Британії Крейг Макінтош, повідомляє Новое время.

По це повідомляє The Times із посиланням на слова родичів.

За словами родичів, Крейг Макінтош загинув 24 серпня. Цю інформацію журналістам підтвердили і у Міністерстві закордонних справ Великобританії. Дипломати заявили, що допомагають сім'ї британця, який загинув в Україні, і підтримують зв'язок із місцевою владою.

"Він хоробро зголосився рятувати життя на змученій війною землі" , - заявила сестра добровольця Лорна Макінтош.

Лорна збирає кошти на транспортування тіла Крейга до Великобританії на краудфандінговому сайті GoFundMe.

Раніше повідомлялося, що двоє громадян США, один громадянин Канади і громадянин Швеції загинули на передовій у Донецькій області, де служили добровольцями в лавах Міжнародного легіону ЗСУ.