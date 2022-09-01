Верещук закликала батьків вивозити дітей із окупованих територій

Найкращий спосіб захистити дитину — це вивезти її із захоплених росіянами регіонів України, переконана віцепрем'єр-міністр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

«Вкотре нагадую батькам: найкращий варіант захистити дитину — виїхати з нею на територію вільної України!» - сказала міністр.

Вона додала, що Мінреінтеграції та Міносвіти спільно вирішили, що діти на тимчасово окупованих територіях навчатимуться в режимі онлайн у школах, що знаходяться у вільних регіонах України.

Верещук закликала у разі виникнення проблем із виїздом телефонувати на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером: 15-48.

Раніше повідомлялося, що у новому навчальному році навчання розпочали на 300 тисяч учнів менше, ніж у попередньому році.