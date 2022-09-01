Резніков розповів про новий пакет військової допомоги від Швеції

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі шведським колегою Петером Хультквістом. Сторони обговорили новий пакет військової допомоги ЗСУ від Швеції, повідомляє Новое время.

Резніков подякував Швеції за військову допомогу Україні.

"Чудові новини про новий пакет військової допомоги зі Швеції, які мій друг та колега, голова Міноборони Швеції Петер Хультквіст, підтвердив сьогодні. Ряд важливих та цінних інструментів буде надано нашим військам на лінії фронту. Дорога Швеція, ти допомагаєш нам… як старим друзям" , — написав Резніков за підсумками переговорів.

30 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна одержала новий пакет військової допомоги від Швеції.

Раніше Кулеба заявляв, що Україна хотіла отримати від Швеції гаубиці Archer, зенітно-ракетні комплекси RBS-70 та більше снарядів для артилерійських систем.