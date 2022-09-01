Данілов: Росія має позбутися колоній, вони вже починають хитатися

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що Росія має позбутися колоній, захоплених у 19-20 століттях, і що вони вже "починають хитатися", повідомляє Українська правда.

Про це Данілов розповiв в інтерв’ю Наталі Мосейчук.

"Має відбутися дуже проста річ. Російська Федерація має позбутися тих колоній, які вона захопила в 19-20 століттях…

Нам треба розуміти, що Росія – одна з небагатьох країн, які в 21 столітті мають колонії. Бо ці колонії, які вони свого часу захопили – вони забрали у людей мову, традиції, вони забрали в них культуру, вони їх колонізували. Там же величезна кількість – це колонії РФ… Їх треба звільнити, щоб ці народи стали вільні. І тоді вже буде зовсім інша ситуація. Тоді ми побачимо, скільки тої Росії".

Данілов заявив, що Ічкерія і Татарстан – це точно не Росія.

"У нас є дослідження, де чітко зрозумілий перелік тих територій, які до Росії не мають ніякого відношення, і не хочуть мати… Чому вони шаленіють? Вони вже починають потихесеньку хитатися й хитатися" , – сказав секретар РНБО.