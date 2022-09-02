У Європі зафіксували нову смерть від віспи мавп

У Бельгії зафіксували перший випадок смерті від віспи мавп. Пацієнт мав супутні захворювання, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

"На сьогодні зареєстровано один випадок смерті людини, яка заразилася мавпячою віспою, при цьому в неї були супутні захворювання" , - мовиться у звіті бельгійського інституту охорони здоров'я Sciensano.﻿

Загалом, за даними інституту, наприкінці серпня у Бельгії налічувалося 706 зареєстрованих випадків віспи мавп.

Окрім цього, госпіталізували 32 пацієнтів, у них була складна форма перебігу хвороби.

Нагадаємо, в Україні зафіксованих випадків мавпячої віспи немає. Проте, система діагностики та виявлення захворювання функціонує.