ОГП: екс-директора держпідприємства підозрюють у розтраті майже $150 тис.

Колишньому директору державного підприємства "Сервіс" оголосили підозру в розтраті майже 147,5 тисяч доларів. Він отримував кошти від надання в оренду морських суден. Про це, з посиланням на Офіс генерального прокурора, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

"Перебуваючи у 2014 році на території Криму, керівник держпідприємства "Сервіс", що підпорядковане Держагентству рибного господарства України, незаконно розтратив 147 тисяч 500 доларів, отриманих від надання в оренду двох морських траулерів" , - зазначили правоохороці.

Згідно з даними слідства, після заволодіння коштами посадовець переказав їх на рахунок, відкритий у російському банку.

Фігуранту оголошена підозра за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу - Розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем.