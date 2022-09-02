Дощі та осіння прохолода: прогноз погоди на сьогодні

Дощі та осіння прохолода: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 2 вересня, на заході України пройдуть дощі. У деяких областях буде прохолодно, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Погода в Україні

За даними синоптиків Укргідрометцентру, 2 вересня дощі очікуються у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях. На Закарпатті та Прикарпатті можливі грози.

На решті території сухо з мінливою хмарністю. Вітер переважно північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +6 +9, вдень +18 +22 градуси;
  • на заході вночі +6 +10 градусів, а вдень +17 +21;
  • у східних областях вночі +10 +14, вдень +21 +25 градусів;
  • на півдні країни вночі +14 +17 градусів, а вдень +25 +27;
  • у центральних областях вночі +9 +11, вдень +22 +25 градусів.

Дощі та осіння прохолода: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

У столиці сьогодні буде сухо, проте очікується прохолодна погода. Вітер північний з поривами до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +7 +9, а вдень +20 +22 градуси.

Дощі та осіння прохолода: прогноз погоди на сьогодні

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