Як виплачуються "військові" пенсії в Україні: роз'яснення ПФУ

Як виплачуються "військові" пенсії в Україні: роз'яснення ПФУ

"Військові" пенсії в Україні призначаються та виплачуються військовослужбовцям після їх звільнення зі служби. Про це, з посиланням на Пенсійний фонд України, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Водночас виплата "військових" пенсій не припиняється у разі повторного прийняття пенсіонерів з числа військовослужбовців на військову службу:

  • за призовом під час мобілізації, на особливий період,
  • за призовом резервістів в особливий період,
  • за контрактом під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня звільнення.
"Після звільнення зі служби пенсії таких військовослужбовців переглядаються з урахуванням додаткової вислуги років та грошового забезпечення, що визначається за останньою посадою на час повторного звільнення зі служби", - йдеться в повідомленні.

Для перерахунку пенсії уповноважений орган силового міністерства або відомства, з якого військовослужбовець звільнився зі служби, надає: грошовий атестат, довідку про додаткові види грошового забезпечення та розрахунок вислуги років військовослужбовця, зазначили в ПФУ.

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