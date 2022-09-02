ISW: Путін ставить армії РФ недосяжні цілі

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), нові заяви Володимира Путіна підтверджують, що його максималістські плани щодо України залишаються незмінними, повідомляє Новое время.

Експерти ISW звернули увагу на слова Путіна під час зустрічі зі школярами у Калінінграді 1 вересня. Російський диктатор заявив, що метою війни — «спеціальної військової операції» РФ — нібито є «ліквідація антиросійського анклаву» в Україні, який буцімто є екзистенційною загрозою російській державі.

Ця заява аналогічна його початковій брехливій концепції «України як анти-Росії», про яку Путін заявляв незадовго до вторгнення, мотивуючи початок війни. Така нинішня позиція «підтверджує його максималістські наміри щодо України та, ймовірно, спрямована на те, щоб створити інформаційний ґрунт для заклику до подальших зусиль Росії [у війні] та генерації додаткових сил восени та взимку», вважають аналітики ISW.

Вони також зазначають, що, за даними Генштабу ЗСУ, Путін продовжив «дедлайн» захоплення російськими військами Донецької області з 31 серпня до «вкрай малоймовірної» дати — 15 вересня, і тепер російські війська здійснюють передислокацію сил у спробі досягти цієї мети. Однак в ISW вважають малоймовірним, що російські сили доб’ються прогресу на Донбасі, необхідного для захоплення області до 15 вересня — навіть попри переведення туди підрозділів Центрального військового округу армії РФ, про що повідомили в українському командуванні.

При цьому Кремль, ймовірно, намагається підживити бойовий дух російських військових та демотивованих маріонеткових сил «Л/ДНР», роздмухуючи єдиний успіх окупантів багатьох останніх тижнів — захоплення територій навколо Донецька, бої за які йшли з 2014 року (зокрема район шахти Бутівська). Адже після взяття Лисичанська російським силам не вдалося просунутися до Сіверська або захопити трасу E40, що веде до Слов’янська і Бахмута — при цьому окупанти, ймовірно, відчувають труднощі, змушуючи бойовиків «ЛНР» битися за вихід на адміністративні кордони Донецької області.

Крім того, наголошують фахівці інституту, російські військові блогери продовжують спроби безпідставно стверджувати, що контрнаступ України на півдні вже провалився — чому це не так, ISW детально пояснював у кількох попередніх зведеннях.

Інші висновки аналітиків ISW за минулу добу:

ЗСУ продовжують завдавати ударів по російських вузлам тилового забезпечення та ключових позиціях по всій Херсонській області на підтримку контрнаступу, який триває на півдні України;

з повідомлень російських військових блогерів можна зробити висновок, що українські сили ведуть бойові дії за чотирма напрямками на заході Херсонської області;

російські війська здійснили наземні атаки на північний захід від Слов’янська, на південь та північний схід від Бахмута, а також на північний захід та південний захід від Донецька;

російська влада посилила заяви про те, що українські сили нібито загрожують як Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), так і делегації Міжнародного агентства з атомної енергії, яка прибула туди (МАГАТЕ);

продовжується формування російського 3-го армійського корпусу для перекидання на Донбас;

російська окупаційна «влада», ймовірно, «все більше усвідомлює свою нездатність успішно провести фіктивні референдуми на окупованих територіях України через військові невдачі Росії та продовження опору України на окупованих територіях» (раніше ISW оцінював, що окупанти навряд чи зможуть провести фіктивні референдуми щонайменше до попередньо встановленого ймовірного терміну на початку вересня).

Війна Росії проти України: карта бойових дій

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Бої та наступ ЗСУ на півдні України: Херсонська, Миколаївська області

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