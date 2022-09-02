Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російських військ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оновлені дані про втрати військ РФ в Україні з 24 лютого по 2 вересня.

Загальні бойові втрати противника склали:

особового складу - близько 48 700 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2009 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 4366 (+21) од,

артилерійських систем – 1126 (+11) од,

РСЗВ – 289 (+2) од,

засобів ППО - 153 (+0) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 205 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2),

крилатих ракет - 198 (+2),

кораблів /катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3247 (+8) од,

спеціальної техніки - 105 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

Дані уточнюються.