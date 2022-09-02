Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російських військ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати військ РФ в Україні з 24 лютого по 2 вересня.
Загальні бойові втрати противника склали:
- особового складу - близько 48 700 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2009 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4366 (+21) од,
- артилерійських систем – 1126 (+11) од,
- РСЗВ – 289 (+2) од,
- засобів ППО - 153 (+0) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 205 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2),
- крилатих ракет - 198 (+2),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3247 (+8) од,
- спеціальної техніки - 105 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.
Дані уточнюються.