ОВА: на Херсонщині лунали вибухи, окупанти обстрілювали схід і південь країни

У Херсонській області прогриміли вибухи, росіяни не полишають наміру організувати псевдореферендум у регіоні, окупанти продовжують бити по Миколаївщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій станом на 8 ранку 2 вересня, повідомляє Українська правда.

На Херсонщині вибухи лунали протягом всієї ночі і вдень. Знову декілька разів було оголошено повітряну тривогу. Важкі бойові дії тривають у Каховському та Бериславському районах, дуже багато населених пунктів на межі знищення.

Російські військові та місцеві колаборанти продовжують організацію референдуму. Наразі вони формують "незалежних спостерігачів" для проведення псевдореферендуму. Зокрема, планують залучити місцевих колаборантів, представників "дружніх країн" та громадян ЄС.

Перший дзвоник у школах містах відбувся, але, за спостереженням місцевих жителів, дітей було дуже мало, батьки перебували за воротами шкіл, а на подвір’ях ходили озброєні солдати.

На Дніпропетровщині ворог ударив по Нікопольському району. Поранено одну людину. Через обстріл постраждали два села Червоногригорівської громади – пошкоджені будинки, ліцей, газогони та лінія електропередач. Без світла понад 2000 людей, без води – майже 5 000. Аварійні бригади уже все лагодять.

Харківщина: вночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову (Холодногірський район). Місця прильотів обстежують, ракети влучили в землю на територію одного з підприємств, пошкоджені кілька приміщень. Постраждалих немає. Протягом доби окупанти із артилерії обстрілювали Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони. Внаслідок обстрілу Харківського району (Руська Лозова) загинула одна людина.

Луганська область: уночі на Бахмутському напрямку окупанти завдали ракетного удару, здійснили 10 артилерійських та 9 мінометних обстрілів позицій українських захисників. Двічі застосовували РСЗВ.

Донеччина: за добу в області 4 загиблих, 10 поранених. Вночі росіяни завдали ракетних ударів по Слов'янську (зруйновано дитячий садок), Костянтинівці (ракета впала на перехрестя: пошкоджена дорога), по селу Олександрівка Черкаської громади (пошкоджені будівлі механічного двору фермерського господарства).

За добу обстріляні: Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Красногорівка, Курахове, смт Велика Новосілка, смт Олексієво-Дружківка, с. Желанне Друге, с. Карлівка, станція Сіль. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

На Миколаївщині за минулу добу обстрілів зазнав Миколаїв та райони області. Увечері 1 вересня артилерійського обстрілу зазнало с. Зелений Гай, внаслідок чого відбулось загоряння трьох житлових будинків. Попередньо без постраждалих.

Вночі ворог обстріляв с. Новомиколаївка Первомайської громади. Частково зруйновано господарські будівлі. Постраждалих немає. Опівночі зафіксували ворожий обстріл околиці с. Костянтинівка Первомайської громади. Руйнувань та постраждалих немає.

За інформацією ОК "Південь" 1 вересня ворог випустив ракету повітряного базування з винищувача Су-35 по Березнегуватській громаді, яку Сили протиповітряної оборони знищили. Також протягом минулої доби були обстріли прилеглих територій смт Березнегувате, сіл Висунськ та Кавказ. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється. Вночі були обстріли с. Широке Широківської громади. Влучання були по відкритих територіях та у вже зруйнований житловий будинок. Постраждалих немає.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.