Енергоатом: окупанти заважають МАГАТЕ ознайомитися з реальною ситуацією на ЗАЕС

Російські окупанти докладають максимум зусиль, щоб не дати місії Міжнародного агентства з атомної енергії можливості ознайомитися з реальним станом справ на Запорізькій АЕС, повідомляє﻿ Енергоатом.

Окрім того, РФ поширює маніпулятивну та неправдиву інформацію про цей візит.

Так, на станцію вчора допустили лише представників російських пропагандистських ЗМІ, а українських та іноземних журналістів не пропустили на блокпості.

Також окупанти спотворюють факти і докази, що свідчать про їхні обстріли станції, а також наслідки пошкоджень інфраструктури ЗАЕС, звинувачуючи в цьому ЗСУ.

Більше того, військові вантажівки, які незаконно перебувають у машинних залах енергоблоків, війська РФ представили експертам МАГАТЕ як техніку військ хімічного захисту. Також частину озброєних російських військових МАГАТЕ так і не побачила, оскільки місію не пустили в кризовий центр ЗАЕС, де зараз перебувають військові РФ.

Також місії "презентували" заздалегідь сплановане та зрежисоване шоу, як нібито "мешканці Енергодару скаржаться на обстріли ВСУ".

Загарбники навмисно заглушили мобільний зв‘язок та інтернет в Енергодарі, щоб не дати можливості передавати фото та відео із ЗАЕС та її міста-супутника, додали в Енергоатомі.

До роботи на ЗАЕС окупанти допустили лише оперативний персонал та суттєво обмежили перебування людей на маршрутах руху членів делегації МАГАТЕ.

"Розуміємо, що у цих умовах МАГАТЕ буде важко дати об‘єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС. Натомість наголошуємо, що виконати всі рекомендації місії з відновлення на станції ядерної та радіаційної безпеки неможливо, поки вона перебуває під контролем російських окупаційних військ" , – додали в Енергоатомі. ﻿

Нагадаємо, 4 березня окупанти захопили Енергодар та Запорізьку АЕС поряд з містом. Після цього війська РФ неодноразово обстрілювали територію ЗАЕС.

25 серпня в Енергоатомі заявили, що дії військ РФ спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Це сталося вперше в історії. Зеленський тоді заявив, що ЗАЕС була за крок від катастрофи.

Вчора, 1 вересня, місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС. Цього ж дня окупанти обстріляли ЗАЕС та Енергодар.