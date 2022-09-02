Київ потрапив у п'ятірку міст світу із найзабрудненішим повітрям

Київ потрапив до першої п'ятірки міст світу із найвищим рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані сервісу IQair.

Індекс забруднення становить 123 за допустимої позначки 50 і є нездоровим для чутливих груп населення.

У ДСНС﻿ пояснили, що сильне задимлення повітря в Києві спричинено пожежею на торфовищах в Київській області.

"Ця ситуація ускладнюється сезонним явищем – метеорологічною димкою (накопиченням та утриманням шкідливих домішок у приземному шарі повітря)" , - додали в ДСНС.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

зачинити вікна вдома;

не виходити зайвий раз на вулицю;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.