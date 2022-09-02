Президент розпустив делегацію України в ТКГ щодо Донбасу

Президент розпустив делегацію України в ТКГ щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський розпустив делегацію України у Тристоронній контактній групі (ТГК) щодо Донбасу. Глава держави підписав відповідний указ №621/2022, повідомляє Корреспондент.

Зеленський скасував свої попередні укази про створення делегації та призначення членів цієї делегації.

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях була створена у 2014 році як інструмент для узгодження заходів у рамках "мінських домовленостей" та реалізації рішень Нормандського формату. У ній працювали делегації України та Росії за посередництва ОБСЄ.

Раніше делегацію України у ТКГ очолював перший президент Леонід Кравчук. Також туди входили чинний міністр оборони Олексій Резніков, чинний генпрокурор Андрій Костін, голова комітету Ради із закордонних справ Олександр Мережко та інші.

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