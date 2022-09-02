КМВА: у Києві почали діяти нові спецперепустки

У Києві з 1 вересня почали діяти спецперепустки нового формату для пересування містом під час комендантської години. Про це повідомляє﻿ Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Нові перепустки матимуть складнішу систему захисту. Зазначається, що їх ввели через підробку документів та порушення порядку пересування під час дії комендантської години.

"Цивільні особи, громадські організації, благодійні фонди, спілки, об’єднання, групи – зазначеними перепустками забезпечуватися не будуть" , - наголосили в комендатурі. ﻿

Містян просять дотримуватися правил комендантської години та режиму світломаскування.

Нагадуємо, що комендантська година в Києві триває із 23:00 до 05:00. А закладам громадського харчування дозволено працювати до 22.00.