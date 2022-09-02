В Аргентині на віцепрезидентку скоїли замах

У Буенос-Айресі на віцепрезиденту Аргентини Крістіну Фернандес де Кіршнер скоїли замах. Чоловіка, який направив пістолет їй в обличчя, затримали. Про це, з посиланням на The Guardian, повідомляє Новое время.

Інцидент стався близько 21:00 у четвер, 1 вересня, біля будинку де Кіршнер. Там проходив мітинг її прихильників, які протестували проти звинувачень у корупції, висунутих проти віцепрезидентки в суді.

На відзнятих кадрах видно, як чоловік проштовхується крізь натовп, підносить пістолет до обличчя де Кіршнер, намагається вистрілити, але пістолет не робить цього. Тим часом віцепрезидентка закриває долонями обличчя та зіщулюється.

За даними аргентинських ЗМІ, нападником виявився 35-річний бразилець, якого затримали на місці. Його мотиви поки невідомі. За словами де Кіршнер, у вогнепальній зброї було п’ять куль, її мають дослідити.

Atención América Latina, atención mundo: esta noche le gatillaron a Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de la nación, actual vice y principal figura de la política en la República Argentina. El tiro no salió. Fue un intento de magnicidio. Estas son las imágenes. pic.twitter.com/cbSIkE5RZU — Juan Manuel Karg (@jmkarg) September 2, 2022

Фернандес де Кіршнер — впливова та суперечлива постать в Аргентині, яку звинувачують у корупції. Протягом двох президентських термінів у 2007—2015 роках вона «віддавала перевагу будівельній фірмі свого близького союзника щодо дорожніх контрактів» у рідній провінції Санта-Крус. На тлі цього цьогоріч в Аргентині значно зріс рівень вербального насильства. Деякі екстремістські політики навіть закликали повернути смертну кару.

Минулого тижня прокурор вимагав ля політикині 12 років позбавлення волі, якщо її визнають винною — це стало причиною масових протестів по всій Аргентині. Де Кіршнер називає звинувачення політично вмотивованими.