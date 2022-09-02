Опитування: Скільки українських біженців планують повертатися з Польщі

У Польщі провели опитування українців відносно планів на повернення в Україну у 2022 році. Лише 22,2% опитуваних мають на меті поїхати додому у найближчі три місяці, повідомляє Дзеркало тижня.

Крім іншого, 35% готуються залишитись у Польщі щонайменше на рік. 25,6% планують повернутись як тільки закінчиться війна, тих, хто не планує повертатися в Україну 17%.

В опитуванні взяли участь 1440 громадян, яких опитав аналітичний центр міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal. І є цифра, що підтверджує тенденцію, що більшість залишиться у Польщі до кінця війни - близько 53% батьків планують віддати дітей у польські школи.

“Ми прогнозуємо, що більша частина українців повернеться на батьківщину, як тільки мине небезпека. Однак значна частина громадян залишиться за кордоном по ряду суб'єктивних факторів — втрата житла, низький рівень оплати праці, кращі умови проживання та звісно через відсутність ризиків для життя” , — говорить Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації міжнародного агентства працевлаштування Gremi Personal.

На думку експертка, українці побоюються опалювального сезону в Україні. Оскільки росіяни прицільно атакує енергетичну інфраструктуру. Також деяких регіонах України люди ризикують не тільки лишитися взимку без теплопостачання чи води, а й отримають платіжки, які вкрай важко сплатити. Крім того, кількість робочих місць в Україні значно зменшилась через війну.

Натомість ситуація у Польщі зворотна — запити роботодавців на робітників ростуть, що зумовлює і зростання заробітних плат. Середня зарплата на робітничих спеціальностях становить 28 — 32 тис. грн на місяць (це 3500 — 4000- злотих).