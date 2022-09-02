Україна наростила імпорт пального у 12 разів

За півроку війни з Росією Україна збільшила імпорт палива у 12 разів, повідомляється на сайті Міністерства економіки.

Якщо в березні було імпортовано 58,8 тис тонн бензину, дизельного палива та скрапленого газу, то в серпні - 709,5 тис тонн.

"Якщо в березні ми завозили в середньому на добу 827 тонн бензину та 1,4 тис тонн дизпалива, то в серпні – 4,2 тис та 16,9 тис тонн відповідно. На ринку бачимо поступове накопичення запасів нафтопродуктів завдяки постійному зростанню обсягів імпорту. Саме тому сьогодні немає ажіотажного попиту на пальне, на АЗС відсутні черги, а ціни не демонструють тенденції до стрімкого зростання" , - проінформувала міністр Юлія Свириденко.

За прогнозами споживання у вересні-грудні щомісяця Україні потрібно 500-550 тис тонн пального. Україна імпортує більші обсяги, що дозволяє повністю забезпечувати потреби ЗСУ, а також екстрених та комунальних служб, аграріїв, громадського транспорту, додали в Мінекономіки.

Свириденко наголосила на переорієнтації імпорту пального в західному напрямку, яка сталася після російського вторгнення.