ГУР: Військо РФ відчуло кадровий голод одразу після вторгнення

Головне управління розвідки МО України стверджує﻿, що структура збройних сил рф створена ще за радянськими принципами комплектування. За кількістю, частини забезпечення домінують над бойовими підрозділами.

“У російській армії багато підрозділів здійснюють лише охорону й оборону об’єктів як на території Росії, так і за її межами. Крім того, РФ має потужний контингент в Сирії. Росія має розгалужену мережу військових баз на території колишнього Радянського Союзу, це і Вірменія і Таджикистан, контингент в Нагірному Карабаху, контингент в Казахстані. Таким чином, якщо скласти це в єдине, то виходить 300-350 тисяч, які Росія може застосувати у війні проти України” , – розповів представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький.

Кадровий голод у ЗС РФ яскраво проявився після чисельних людських втрат, яких росіяни зазнали ще з перших днів війни. За словами Вадима Скібіцького, у березні-квітні російським керівництвом було прийнято рішення використовувати у бойових діях тільки військовослужбовців, які підписали зі збройними силами РФ відповідні контракти. Коли в окупантів суттєво збільшилася кількість загиблих і поранених військовослужбовців, у Росії стало менше охочих, які хочуть укласти контракт для проходження військової служби.