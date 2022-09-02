ГУР: Військо РФ відчуло кадровий голод одразу після вторгнення
Головне управління розвідки МО України стверджує, що структура збройних сил рф створена ще за радянськими принципами комплектування. За кількістю, частини забезпечення домінують над бойовими підрозділами.
“У російській армії багато підрозділів здійснюють лише охорону й оборону об’єктів як на території Росії, так і за її межами. Крім того, РФ має потужний контингент в Сирії. Росія має розгалужену мережу військових баз на території колишнього Радянського Союзу, це і Вірменія і Таджикистан, контингент в Нагірному Карабаху, контингент в Казахстані. Таким чином, якщо скласти це в єдине, то виходить 300-350 тисяч, які Росія може застосувати у війні проти України”, – розповів представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький.
Кадровий голод у ЗС РФ яскраво проявився після чисельних людських втрат, яких росіяни зазнали ще з перших днів війни. За словами Вадима Скібіцького, у березні-квітні російським керівництвом було прийнято рішення використовувати у бойових діях тільки військовослужбовців, які підписали зі збройними силами РФ відповідні контракти. Коли в окупантів суттєво збільшилася кількість загиблих і поранених військовослужбовців, у Росії стало менше охочих, які хочуть укласти контракт для проходження військової служби.