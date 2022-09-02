У "Дії" з'явилося пенсійне посвідчення

У додатку "Дія" тепер є пенсійне посвідчення. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У додаток додано пенсійні посвідчення за віком та спеціальне: видане щодо інвалідності, втрати годувальника та з інших причин.

Тепер можна не носити з собою пластикову картку, а користуватися цифровим документом. Наприклад, для проїзду в громадському транспорті чи отримання знижки в аптеках. Ви також можете перевірити чи поділитися пенсійним за допомогою QR-коду.

Зазначається, що в "Дії" відображатимуться пенсійні, видані після 2014 року, а книжечку старого зразка необхідно замінити в Пенсійному фонді.

Пенсійне, видане за віком, з'явиться в застосунку автоматично, а спеціальне необхідно підтягнути самостійно.

Якщо пенсійне посвідчення не з'явилося в додатку автоматично, необхідно звернутись до служби підтримки.