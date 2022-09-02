Стали відомі втрати туризму в Україні під час війни

Державне агентство розвитку туризму підрахувало﻿, скільки державний бюджет України недоотримав податків від туристичної галузі через війну.

У середньому туристична галузь за перш півріччя 2022 року змогла заплатити у держбюджет на 25,7% менше податків, ніж за цей самий період торік. Кількість компаній зменшилася на 24,5%, підприємців - на 13,5%.

Найбільше до держбюджету за перші шість місяців поточного року сплатили готелі та санаторії – майже 461 млн грн. Однак це на 30% менше порівняно з першим півріччям 2021 року.

Зафіксований приріст сплаченого податку на 39% від діяльності пансіонатів та гуртожитків, що використовувалися як тимчасовий прихисток для ВПО. А от частка сплаченого податку від діяльності турбаз, кемпінгів, дитячих таборів відпочинку зменшилася на 59% (сплачено 73 млн грн податку проти 178 млн грн за цей самий період торік).

Приріст доходу зафіксовано від діяльності туристичних агентств, які принесли до держбюджету на 41% коштів більше, ніж за аналогічний період торік. Аналітики пов'язують це тим, що до звітного періоду увійшли два перші довоєнні місяці року, для яких характерні ранні бронювання на новорічні та різдвяні свята.

Разом з тим зафіксовано спад на 21% від діяльності туроператорів, які сплатили до держбюджету за перше півріччя 2022 року лише 83 млн грн податків, а за цей самий період торік було сплачено 106 млн грн.

Які регіони сплатили найбільше﻿

Найбільший розмір сплаченого податку за перше півріччя 2022 року продемонстрували місто Київ та Львівська, Івано-Франківська, Київська й Одеська області.

Ріст продемонстрували Івано-Франківська (63%), Львівська (51%) та Київська (16%)області.

Якщо порівнювати суми з аналогічним періодом 2021 року, то спад відбувся у Києві (на 34%) та Одеській області (на 82,3%).