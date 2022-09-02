Глава Єврокомісії запропонувала обмежити ціни на російський газ на рівні ЄС

Європейський союз може ввести обмеження цін на трубопровідний газ з Росії. Однак це питання потрібно вирішувати на рівні ЄС. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Я твердо впевнена, що настав час для встановлення цінового обмеження для трубопровідного російського газу, що йде в Європу" , - сказала вона.

Глава Єврокомісії вважає, що ЄС готовий ввести граничну ціну на російський газ, але обговорювати цю пропозицію має керівництво валютного блоку. За її словами, обмеження цін може зупинити енергетичні маніпуляції і шантаж з боку Росії.

Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що в середньому газові сховища в ЄС вже заповнені на 80%.