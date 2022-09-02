Зеленський запропонував ЄС потужності енергетики України

Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до Євросоюзу. Про це президент Володимир Зеленський заявив у п'ятницю, 2 вересня, виступаючи за допомогою відеозв'язку на міжнародному економічному форумі "Амброзетті" в Італії, повідомляє Корреспондент.

"Україна готова нарощувати експорт електрики до ЄС. Для цього важливо, щоб ЗАЕС повернулася до безпечного режиму роботи та залишалася підключеною до української енергомережі. Російська присутність на ЗАЕС значно послаблює нашу можливість допомогти Європі в енергосфері" , - сказав він.

За рахунок експорту української електроенергії можна стабілізувати енергоспоживання країн ЄС, що знизить енергетичний тиск РФ на всю Європу, наголосив президент.

"Навіть зараз, за ​​всіх складнощів, ми можемо експортувати такий обсяг електрики, який відповідає, як мінімум, 8% споживання всієї Італії" , - зазначив він.

За словами Зеленського, Україна може стати зеленим енергохабом для Європи, який замінить російські "брудні" енергоресурси.

"Брудні в різних сенсах цього слова: і в екологічному, і в моральному. Наша країна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню. Це потенціал у десятки, а, можливо, у сотні зелених гігават електричних потужностей і мільйони тонн зеленого водню" , - сказав президент.

За його словами, Україна вже має всю необхідну інфраструктуру для транспортування електрики та водню до ЄС.