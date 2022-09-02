Sky News: міністри G7 погодили стелю ціни на російську нафту

Міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) погодили граничну ціну на російську нафту, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення журналістки видання Sky News Тамари Коен в Twitter.

"Міністри фінансів країн G7 погодили граничну ціну на російську нафту в ході віртуальної зустрічі сьогодні в обід" , - заявила вона.

"Ми обмежимо можливості Путіна фінансувати свою війну за рахунок експорту нафти шляхом заборони на надання послуг, таких як Страхування та надання фінансування, суднам, що перевозять російську нафту понад узгоджену граничну ціну" ,- заявив канцлер казначейства Великобританії Надхим Захаві.

При цьому він додав, що країни "Великої сімки" єдині проти Російської "варварської агресії і зробимо все можливе, щоб підтримати Україну в її боротьбі за суверенітет, демократію і свободу".