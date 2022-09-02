Євросоюз розширив персональні санкції проти громадян Росії

Європейський союз розширив персональні санкції проти громадян РФ, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні в офіційному журналі Європейського Союзу від 1 вересня 2022 року.

ЄС наголошує, що залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та продовжує засуджувати дії та політику, що підривають її територіальну цілісність.

До списку санкцій включили:

депутата нелегітимної Держдуми РФ Аллу Полякову, яка підтримала визнання «незалежності» квазіреспублік на території ОРДЛО;

депутата нелегітимної Держдуми РФ Антона Ткачова, який підтримав визнання «незалежності» квазіреспублік на території ОРДЛО;

члена Ради федерації РФ Валерія Пономарьова, який ратифікував рішення уряду РФ про договір про «дружбу, співпрацю та взаємну допомогу» між РФ та терористичними організаціями "Л/ДНР".

Санкції набули чинності у четвер, 1 серпня, одразу після публікації.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram зазначив, що всього близько 100 організацій і більше тисячі осіб потрапили під антиросійські санкції Євросоюзу. Серед них політики, представники прокремлівських ЗМІ та керівники великих компаній.

Обмежувальні заходи передбачають, зокрема, заборону на в'їзд до ЄС.

У п'ятницю, 2 вересня, уряд України схвалив новий пакет обмежувальних заходів проти росіян. Список одіозних осіб очолили дочки диктатора Володимира Путіна.