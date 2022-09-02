Сійярто заявив про ослаблення ЄС через війну в Україні: у МЗС різко відповіли

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що війна Росії проти України нібито послабила Європейський союз. В українському МЗС різко відповіли, нагадавши Сійярто, що Угорщині не вдасться відсидітися і перечекати війну, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить Facebook спікера Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка.

Зазначимо, сьогодні угорський міністр заявив, що війна в Україні призвела до катастрофічного ослаблення Європи і Євросоюзу.

"Ми повинні сказати правду про те, що лідери ЄС не змогли захистити людей в Європі від того, щоб вони не платили за війну, за яку взагалі не несуть відповідальності" , - підкреслив він.

У той же час Ніколенко зазначив, що правда полягає в тому, що до ослаблення ЄС призводять спроби Будапешта зруйнувати внутрішню єдність.

"Російська агресія - гібридна. Вона не зводиться тільки до військової складової. Росіяни атакують українські міста і села крилатими ракетами і танками, а країни ЄС - захмарними цінами на газ і пропагандою. Нагадаємо, що Росія почала шантажувати європейських споживачів поставками енергоресурсів і високим цінником ще з листопада 2021 року - за три місяці до початку повномасштабного вторгнення на територію України" , - заявив він.

Він також зазначив, що напад Росії на Україну - це напад на весь демократичний світ, демократичні цінності, право бути собою і самостійно визначати своє майбутнє.

"Марно сподіватися, що вдасться відсидітися; прикинутися, що те, що твого сусіда розриває на шматки, тебе не стосується. Це не може бути так хоча б і тому, що на території України проживає понад 150 000 українців угорського походження, турботу про яких системно підкреслює Будапешт. Історія все розставить на свої місця. Імена тих, хто був на боці добра, і тих, хто на боці зла, будуть вписані в підручники" , - додав Ніколенко.

Нагадаємо, раніше видання Politico з посиланням на дипломатичні джерела написало, що в Європейському союзі Угорщину вважають "троянським конем" Росії у зв'язку з тим, що Будапешт торпедує багато ініціатив, пов'язаних з санкціями і обмеженнями.