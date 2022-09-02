ОК "Південь": ЗСУ ліквідували російський штурмовик на Херсонщині

Підбитий російський літак Су-25, який атакував позиції ЗСУ на Херсонщині, остаточно виведений зі складу російських сил, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило ОК "Південь".

"Ушкоджений вчора в районі Сухого Ставку літак Су-25 підтверджено виведений зі складу ворожих сил".

ЗСУ також завдали ударів по поромній переправі поблизу села Львове та по двом районам зосередження сил противника.

ОК "Південь" повідомляє про знищення 37 росіян, 3 танків, 4 гаубиць "Мста-Б", РСЗВ "Град", 10 одиниць авто-бронетехніки та складу боєприпасів в Бериславському районі на Херсонщині.

В ніч проти 2 вересня ОК "Південь" повідомив, що тричі протягом дня російські винищувачі та штурмовики завдали ударів по позиціях ЗСУ в Бериславському район та одному зі штурмовиків завдали ураження.