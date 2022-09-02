Енергоатом: на ЗАЕС знову працюють два енергоблоки

У пʼятницю, 2 вересня, енергоблок №5 Запорізької АЕС знову ввімкнули в мережу – він був відключений у четвер вранці внаслідок мінометного обстрілу російськими окупантами майданчика ЗАЕС, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба Енергоатома.

Енергоблок під’єднано до енергомережі о 13:10, триває набір потужності.