Енергоатом: на ЗАЕС знову працюють два енергоблоки
У пʼятницю, 2 вересня, енергоблок №5 Запорізької АЕС знову ввімкнули в мережу – він був відключений у четвер вранці внаслідок мінометного обстрілу російськими окупантами майданчика ЗАЕС, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомила пресслужба Енергоатома.
Енергоблок під’єднано до енергомережі о 13:10, триває набір потужності.
"Наразі на станції працюють два енергоблоки, які виробляють електроенергію для потреб України. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає", – наголосили в Енергоатомі.