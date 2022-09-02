Західнi чиновникi: ЗСУ відтіснили війська РФ на кількох ділянках біля Херсона

Захисники України відтіснили російські війська на кількох ділянках біля Херсона, повідомляє журналіст The Guardian Ден Саббах у Twitter із посиланням на західних офіційних осіб, повідомляє Новое время.

За словами західних чиновників, у цьому районі зосереджено близько 20 тисяч російських військових. Вони також сказали, що «ще зарано робити висновки, чи має успіх український контрнаступ».

Раніше в Пентагоні заявили, що українські війська дещо просунулися вперед у Херсонській області, а російські окупанти «у деяких випадках відступають».

29 серпня заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив, що українські війська досягли успіху в трьох районах на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. В оперативному командуванні Південь пояснили, що не одразу оголошують про звільнення населених пунктів на півдні, щоб не наражати їх на ворожі удари.

В ОК Південь до цього казали, що ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України. Там також наголосили, що в умовах гібридної війни бурхлива реакція на новини з фронту шкодить ЗСУ.