Соцмережі: у Донецьку пролунав вибух, в одному з районів помітили дим

В окупованому Донецьку сьогодні, 2 вересня, пролунав потужний вибух. Місцеві жителі помітили дим в одному з районів міста, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляютьмісцеві Telegram-канали.

За словами місцевих, вибух пролунав у Калінінському районі у східній частині Донецька. В окупованому місті, ймовірно, спалахнула пожежа, оскільки жителі помітили дим.

Нагадаємо, 23 серпня у центрі Донецька чули вибухи. Окупанти заявили про "приліт" по будівлі так званої адміністрації ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.