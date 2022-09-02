Росія погрожує визнати США стороною війни в Україні

Російська Федерація може визнати США стороною війни в Україні через військову допомогу, яку надає Вашингтон, повідомляє Новое время.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

За словами Рябкова, від перетворення США на бік війни в Україні «відокремлює найтонша грань».

Він наголосив, що США продовжують надавати Україні озброєння. Росія нібито попереджала США про наслідки такої політики.

"На жаль, ми змушені відзначити з тривогою, що ступінь залучення американської сторони до цієї ситуації, і ступінь занурення Вашингтона, зокрема матеріальну підтримку озброєння київського режиму, продовжує зростати. Ця тенденція небезпечна, ми неодноразово попереджали США про наслідки, які можуть настати, коли США здійснюють це накачування і, залучаючись до інших форм прямої підтримки Києва, по суті ставлять себе в становище, близьке до того, що можна назвати стороною конфлікту" , - зауважив він.

19 серпня стало відомо, що США виділять Україні новий пакет військової допомоги на 775 млн. доларів, який включає боєприпаси для РСЗВ HIMARS і 105-мм гаубиці.

8 серпня США оголосили про передачу Україні 18-го та найбільшого пакету військової допомоги на 1 млрд доларів, який включає боєприпаси для HIMARS, NASAMS, 155-мм артилерії, а також 1000 ПТРК Javelin.