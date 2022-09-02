Euractiv: ЄС погодив транш на 5 млрд євро для України, але Угорщина проти

Всі країни-учасниці Європейського союзу, крім Угорщини, погодилися надати гарантії ще на 5 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє видання Euractiv.

За словами джерел видання, Єврокомісія наступного тижня зробить офіційну пропозицію з цього приводу, незважаючи на спротив угорського уряду.

Очікується, що наприкінці наступного тижня міністри економіки країн ЄС підпишуть політичну декларацію на підтримку траншу на 5 млрд євро. Пакет можуть офіційно прийняти на засіданні Ради ЄС, яке пройде 20 вересня в Брюсселі.

Зазначимо, цей транш є частиною раніше узгодженої допомоги на 9 млрд євро, з яких 1 млрд вже отримала Україна.

Нагадаємо, в серпні стало відомо, що Німеччина пообіцяла Україні розблокувати 8 млрд євро допомоги від Євросоюзу.

Президент Володимир Зеленський називав блокування макрофінансової допомоги для України "злочином і помилкою".