У Росії відреагували на рішення Зеленського припинити діяльність ТКГ

У Росії відреагували на рішення президента Володимира Зеленського припинити діяльність делегації України у Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. Там видали, що український лідер зазнав впливу "зовнішніх сил", а сам він нібито боїться виявити політичну волю, повідомляє Обозреватель.

Відповідну заяву зробив повпред РФ у ТКГ, російський посол у Мінську Борис Гризлов, повідомило пропагандистське видання ТАСС.

За його словами, "Росії нема про що домовлятися з такими переговорниками, що нічого не вирішують".

"З цією владою неможливо було домовитися не лише через її недоговороспроможність, а й через повну втрату Києвом державного суверенітету, його несамостійність при ухваленні рішень і страх проявити політичну волю" , – заявив представник держави-терориста.

Нагадаємо: указ Зеленського №621/2022 було оприлюднено на сайті президента 1 вересня. Ним було скасовано його ж указ від 5 травня 2020 року №167/2020, яким було утворено українську делегацію у ТКГ та затверджено персональний склад. Також скасовано укази, якими вносилися зміни до нього.

ТКГ діяла як платформа реалізації рішень Нормандського формату. До неї входили уповноважені представники України, РФ та ОБСЄ.

– за п'ять днів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну терористичні організації "ДНР" та "ЛНР" зірвали проведення позачергового засідання ТКГ, скликаного через різке загострення збройної ситуації на Донбасі. Напередодні українська сторона закликала провести засідання 18 лютого;

– 19 лютого було скликане позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Росія знову не взяла участь у зустрічі, де обговорювали ситуацію з безпекою в регіоні;

– після цього міністр оборони Олексій Резніков заявив, що російська сторона всіляко уникає участі у роботі ТКГ. За його словами, у такий спосіб РФ фактично відмовляється від Мінських угод.