САП і НАБУ оголосили 8 підозр за 13 мільярдів збитків "Укрнафті"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро викрили заволодіння понад 13 мільярдами гривень коштів "Укрнафти", про підозру повідомлено 8 особам, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють САП, Центр протидії корупції.

"2 вересня 2022 року прокурорами САП та детективами НАБУ вісьмом особам повідомлено про підозру у заволодінні майном та коштами ПАТ "Укрнафта" на суму майже 13 мільярдів гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи п’яти комерційних підприємств за попередньою змовою із службовими особами ПАТ "Укрнафта", зокрема виконувачем обов’язків голови правління та начальниками двох структурних підрозділів підприємства (посади вказані на момент вчинення злочину), якими в порушення вимог чинного законодавства, що передбачає здійснення попередньої оплати за постачання нафти без її здійснення упродовж березня-серпня 2015 року поставили на користь комерційних підприємств нафту загальною вартістю понад 10 млрд гривень, якою службові особи цих підприємств заволоділи, заподіявши збитки ПАТ "Укрнафта" на зазначену суму.

Також встановлено, що службовими особами ПАТ "Укрнафта" у липні 2015 року із комерційним підприємством укладено 52 договори на постачання нафтопродуктів на суму понад 2,5 млрд гривень на користь ПАТ "Укрнафта", яким у свою чергу авансом здійснено оплату у повному обсязі.

Однак у подальшому ПАТ "Укрнафта" укладено додаткові угоди по відтермінування термінів поставки нафтопродуктів до кінця 2018 року, які у підсумку комерційне підприємство так і не поставило, а сплаченими авансом грошовими коштами службові особи комерційного підприємства заволоділи та у подальшому перерахували на рахунки підприємств-нерезидентів".

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Зазначені дії караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У Центрі протидії корупції відзначили, що це перші результати нового керівника САП Олександра Клименка, призначеного наприкінці липня.

"Ексдиректор НАБУ Артем Ситник ще у лютому 2020 року повідомляв про те, що проєкти підозри направлені в САП на погодження. Однак в САП підозри не погодили і повернули із зауваженнями. Після того все затихло. І лише з призначенням Клименка справа отримала нове дихання" , - розповіли в організації.

Там висловили сподівання, що з приходом нового керівника САП розпочнеться справжня деолігархізація, "коли олігархів та їх посіпак нарешті притягнуть до відповідальності і примусять повернути всі завдані державі збитки з відсотками".

28 липня керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури став детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.