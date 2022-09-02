Politico: у США очікують, що Україна перегляне військові цілі після звільнення Херсона

Влада України перегляне військові цілі, коли звільнить Херсон від російських окупантів, очікують у США, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Politico із посиланням на неназваного чиновника США.

Західні офіційні особи попередили, що контрнаступ не витіснить російські війська з території України найближчим часом. Однак успіх від повернення Херсонської області та здобутті контролю над західним берегом річки Дніпро буде "справді значним", сказав чиновник.

"Така перемога показала б західним союзникам України, що вони мають рацію, продовжуючи посилати зброю і припаси на мільярди доларів, щоб допомогти протистояти Росії, одночасно підриваючи бойовий дух Москви" , - пише Politico.

США переконані, що однією з майбутніх проблем для України стане наступ зими, коли обом сторонам доведеться призупинити бойові дії через погану погоду. Західна влада застерігає Київ від надмірного розпилення своїх сил у спробі захопити якомога більшу територію, оскільки українцям доведеться їх утримувати.

Офіційні особи заявили, що очікують, що Україна перегляне свої військові цілі, якщо відвоює Херсон. Зазначається, що тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області залишається надто далеко від українських позицій, і наземний удар по Криму під час контрнаступу малоймовірний.

За словами однієї із західних офіційних осіб, дальні удари, завдані українцями по російському командуванню та матеріально-технічним засобам протягом літа, дали "значний ефект проти Росії", змусивши Москву передислокувати свої війська і скоригувати свою тактику.

29 серпня заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив, що українські війська досягли успіху в трьох районах на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. В оперативному командуванні Південь пояснили, що не відразу оголошують про звільнення населених пунктів на півдні, щоб не наражати їх на ворожі удари.